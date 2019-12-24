У Мінекономіки пояснили, навіщо українцям електронна трудова книжка

Новий Трудовий кодекс передбачатиме можливість працівниками мати електронну трудову книжку, яка зокрема повинна захистити від "маніпуляцій" роботодавця.

Про це в ефірі Громадського заявила заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.

"Електронні трудові книжки — це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказаний, тому що у нас не всі роботодавці дуже, скажемо, дотримуються закону", — пояснила вона.

Заступниця міністра зазначила, що є роботодавці, які можуть "маніпулювати" працівниками — не віддавати трудову книжку, щоби не відпускати працівника з місця роботи.

"Так що отака проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці — ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр. Це опція", — резюмувала Свириденко.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляв, що в Україні буде проведена реформа зайнятості. Зокрема, у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, бо на сьогодні працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства.