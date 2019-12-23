Робочий день і звільнення вагітних: Милованов спростував міфи щодо майбутнього закону про працю

Законопроєкт "Про підвищення зайнятості населення" наразі перебуває у стадії розробки, тому чутки довкола нього не відповідають дійсності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який спростував найпоширеніші міфи щодо майбутнього закону.

"Новий законопроєкт про працю («Про підвищення зайнятості населення» - ред.) ще опрацьовується. Він буде найближчими днями опублікований на сайті Мінекономіки", - зазначив Милованов.

Міністр надав роз'яснення, що буде і чого не буде в цьому законопроєкті.

Так, міністр назвав неправдою заяви, що нове законодавство дозволить звільнення вагітних жінок, інвалідів, пенсіонерів та ін.

"Новий закон навпаки дозволяє вагітним працювати з дому та за гнучким графіком. Фактично - працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника. Це новий підхід законодавства – врегульовувати баланс між материнством і кар’єрою. Те саме стосується пенсіонерів та інвалідів, для яких є пропозиції на ринку, але застаріле законодавство не дозволяє встановити гнучкі умови роботи", - підкреслив Милованов.

Також, за його словами, неправдою є твердження, буцімто новий закон скасовує безстрокове працевлаштування, отже, не буде певності “в завтрашньому дні”.

"Безстрокові договори будуть. Як і договори на певний строк. Отже - це свобода вибору за домовленістю між роботодавцем і працівником. Зате тепер працівник зможе зафіксувати штраф чи компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Усе це - письмово і окремо для кожного працівника", - зазначив міністр.

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Не відповідають дійсності й заяви, що новим законом буде дозволено звільняти робітників без пояснення причин

"Роботодавці, насправді, на ділі давно знайшли лазівки для незаконного звільнення працівників. Маніпуляції з реорганізацією, фіктивні скорочення уже нікого не дивують - це тільки ширма для незаконних звільнень та тиску на працівників. За новим законодавством в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попередньої співпраці з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів", - пояснив очільник Мінекономіки.

Милованов також назвав неправдою чутки, що новий закон встановлює примусову роботу понад норму.

"Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи. Наприклад, що частину робочого дня працівник працює віддалено, іншу частину – в офісі. Тривалість дня визначають взаємні домовленості, а час відпочинку між робочими змінами повинен бути не менше 12 годин. Для тих же, хто хоче працювати менше 40 годин на тиждень, буде можливість домовитися про оплату пропорційно. Як і про решту умов роботи", - підкреслив він.

За словами Милованова, є хибним уявлення, що встановлення для всіх категорій працівників випробувального терміну є несправедливим.

"Новий закон позбавляється від застарілих дискримінаційних норм, а випробувальний термін і для працівника стане можливістю придивитися до майбутньої роботи, колективу, керівництва. Адже не лише роботодавець обирає працівника, але й працівник роботодавця також". - роз'яснив він.

Він також спростував чутки про те, що новий закон дозволить викликати людину на роботу лише час від часу за копійчану платню.

"Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно. Наприклад, вантажників, майстрів з ремонту обладнання, додатковий персонал під час “завалу”, які зараз працюють повністю неофіційно і без гарантій. “Халтурка” перестане нею бути, бо працівник зможе поєднувати роботу на кількох підприємствах і обирати собі більш вигідні умови праці", - роз'янив міністр відповідну норму майбутнього закону.