Президент підписав указ про боротьбу з пожежами

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні».

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів щодо посилення адмінвідповідальності за порушення встановлених законодавством вимог (правил) пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

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Також має бути збільшена відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

"Законопроєкт має передбачати й посилення покарання за здійснення суб’єктом господарювання діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки, а також – за явно неправдивий виклик спеціальних служб, недопущення посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки", - інформують у пресслужбі.

Крім того, має бути скорочено терміни розгляду судових справ за позовами щодо повної або часткової зупинки роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, устаткування, транспортних засобів у разі встановлення порушення вимог (правил) пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей тощо.

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Згідно з документом, Кабмін також має вжити заходів щодо забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (заклади освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я, торговельно-розважальні заклади, готелі тощо), утримання в належному стані пожежних гідрантів власниками (балансоутримувачами) водопровідних мереж.

Крім того, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС повинні бути забезпечені сучасною спеціальною технікою та рятувальним обладнанням для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом.

Окремо наголошено на необхідності поліпшення матеріального та соціального захисту працівників пожежно-рятувальних підрозділів, удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації таких працівників.

Має бути встановлений дієвий контроль за станом систем оповіщення. Крім того, необхідно стимулювати створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) добровільної пожежної охорони.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 грудня в Старобільському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа, під час якої на території закладу знаходились 173 особи, з них 112 – у корпусі, де сталася пожежа. Четверо людей загинули, трьох госпіталізували в лікувальні заклади.

4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, площа якої склала 4 тисячі кв. м. Під час пожежі загинули 16 осіб, понад 30 людей постраждали від вогню.