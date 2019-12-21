Урядова комісія назвала основною версією причини пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу займання побутового електрообладнання.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. За основною версією, це сталося через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений", - написав Гончарук.

Він додав, що це сталося через недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу, які систематично ігнорували обов’язкове забезпечення протипожежного захисту та вимог пожежної безпеки, передбачені законодавством: "Вони свідомо порушували норми утримання евакуаційних шляхів та експлуатації електрообладнання".

Гончарук наголосив, що безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд, проте вже зараз можна констатувати, що порушення правил пожежної безпеки стало можливим, зокрема, і через низку прогалин у законодавстві.

"Міністерство освіти і науки є засновником коледжу, але не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи. Через мораторій на перевірки, який діяв майже 4 роки, ДСНС не проводила перевірки цього навчального закладу з 2014 року (при чому будівлі коледжу 105 років!). Та й за неусунення виявлених інспекторами порушень штраф мізерний – 170 грн", - додав Гончарук.

Він також підсумував, що урядова комісія рекомендує: розробити законопроєкти щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки; внести зміни до деяких законодавчих актів щодо зобов’язання передбачення в бюджетах всіх рівнів обов’язкових відрахувань на протипожежну безпеку; запровадити добровільне страхування цивільно-правової відповідальності; впровадити перевірку стану утримання будівель (шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, утримання електромереж тощо) на законодавчому рівні, а також перевірку дотримання пожежної безпеки в закладах освіти, додаткових інструктажів, позапланових тренувань з евакуації.

"Наслідки трагедії не виправити. Але ми зробимо усе можливо, аби безпосередні винуватці понесли відповідальність, а такі жахливі випадки ніколи більше не повторювались", - наголосив Гончарук.

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Як повідомлялося, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, площа якої склала 4 тисячі кв. м. Під час пожежі загинули 16 осіб, понад 30 людей постраждали від вогню.

6 грудня Уряд прийняв рішення про утворення Урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

21 грудня повідомлялося про кадрові зміни в керівництві Головного управління ДСНС України в Одеській області — звільнено з посад начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.