Президент затвердив склад Комітету з держпремій у галузі науки і техніки

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 18 червня 2015 року № 345 «Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки»; Указ Президента України від 20 липня 2016 року № 305 «Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки»", - йдеться у документі.

Згідно з додатком до Указу, до складу Комітету за згодою увійде 70 науковців, його головою затверджено президента Національної академії наук України Бориса Патона, а заступниками - першого віцепрезидента Національної академії наук України, академіка НАН України Володимира Горбуліна та міністра освіти і науки Ганну Новосад.