Справа Шеремета: Український ПЕН-клуб чекає реакції Денісової на порушення прав підозрюваних

Члени українського ПЕН-клубу стурбовані порушенням прав підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і закликають уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову взяти цю справу під особистий контроль.

Про це йдеться у їхньому зверненні до омбудсмена.

"Висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль", - наголосили в українському ПЕН.

Як вважають автори звернення, дії органів влади щодо підозрюваних у справі про вбивство Шеремета продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.

"Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства", - зазначається у зверненні.

Занепокоєння в авторів звернення також викликає безпосередня участь у розгляді цієї справи судді Сергія Вовка, якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого "правосуддя" в Україні.

"Український ПЕН покликаний захищати свободу слова і права людини в Україні, зокрема, права письменників, журналістів та інших людей творчих професій. Неприпустимо, щоб у розслідуванні резонансної справи про вбивство Павла Шеремета, за якою стежить усе українське суспільство, мали місце порушення прав людини та встановленої законом процедури. Тому ми закликаємо Вас, уповноважену Верховної Ради України з прав людини, якомога швидше й пильніше розглянути питання порушення прав людини та громадянина у цій справі та взяти її під свій особистий контроль", - наголошується у зверненні.

Як повідомлялося, український ПЕН є одним із 144 автономних національних ПЕН-центрів. Це культурно-правозахисна організація, покликана відстоювати свободу слова і вираження поглядів, а також сприяти співпраці інтелектуалів з різних країн. Організація налічує 119 членів.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Шеремета заявив 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

20 грудня Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Зеленського, Авакова, Коваля та Рябошапку про захист своєї честі і гідності.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.