Висновки щодо Бандери й Шухевича українці мають зробити самі - Дробович

Інститут національної пам'яті не має давати вказівки, як українцям ставитися до суперечливих постатей в історії України.

Про це сказав на пресконференції голова УІНП Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Історія визвольних змагань і боротьби за українську державність зазнавала величезних ідеологічних впливів Радянського Союзу, починаючи від затирання, закінчуючи відвертою фальсифікацією історії, демонізацією людей, які боролися за незалежність України. Відповідно Інститут національної пам'яті має проливати світло на ці питання і дезавуювати ці міфи. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, і це ні для кого не є новиною, що постаті Бандери і Шухевича дійсно викликають полярні оцінки в українському суспільстві. Як має на це реагувати Інститут національної пам'яті? Проводити діалог з громадянами, мета якого дуже проста. Щоб люди, які мають запитання щодо цих постатей, не отримали пакет рекомендацій, чому це герої. Центральні органи виконавчої влади не мають займатися розказуванням країні, хто у ній герої. Це громадяни України визначать, хто у них герої. Або відповідний уповноважений орган держави", - сказав Дробович.

За його словами, Інститут національної пам'яті має розказати, чому для одних громадян ці люди цінні.

"І в даному випадку мова йде про внесок в державотворення. Для України важливо усвідомлювати, як сформувалась Українська держава, що це не на пустому місці виникла ця складна, багатостолітня історія. І ці постаті - конкретний елемент цієї історії. Ми маємо розповісти, чому для багатьох людей в Україні цінні ці люди. Не треба підганяти історію під щось, але треба розповісти. Бо мільйони людей цінують їх, тому що вони зробили цей внесок. Коли більшість населення сиділо спокійно на радянських кухнях і не хотіло нічого робити проти Радянського Союзу, а в цей час в тюрмах, підвалах розстрілювали людей за вільнодумство, ці люди піднялися зі зброєю. Хтось вступив в союз з нацистами. Хтось не вступив в союз з нацистами. А просто сам по собі боровся і проти одного тоталітарного режиму, і проти іншого. Оце історія, яку потрібно знати. Люди самі зроблять оцінки, маючи повну інформацію", - наголосив Дробович.