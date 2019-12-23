Дробович пояснив, чому пам’ятник Ватутіну в Києві не декомунізують

Пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну в Києві не може бути знесений, оскільки це не просто пам'ятник, а могила.

Про це сказав новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час своєї першої пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це не просто пам’ятник Ватутіну, це могила Ватутіну. Пам’ятник не може бути демонтований. Ми вивчаємо питання і, можливо, зацікавленість родичів щодо цього питання, але прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку», - зазначив Дробович.

Також він заявив, що у зв’язку з декомунізацією проспект у Харкові, перейменований на честь генерала Петра Григоренка, не може носити ім'я маршала Георгія Жукова.

«Жуков точно не може бути, він підпадає під декомунізацію», - підкреслив він. Дробович висловив сподівання, що органи місцевого самоврядування Харкова врегулюють це питання.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня сесія Харківської міськради перейменувала проспект ім. Григоренка на проспект маршала Жукова. Тоді ж Український інститут національної пам'яті (УІНП) звернувся в прокуратуру із заявою про відповідальність голови Харківської міськради Геннадія Кернеса. 11 липня в Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Жукову біля адміністрації Немишлянського району, знесений активістами 2 червня. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) і 345 (умисне завдання побоїв працівникові правоохоронного органу).

9 грудня на засіданні Окружного адміністративного суду Києва оголошено перерву до 9 січня 2020 року в розгляді позову Харківської міськради до Українського інституту національної пам'яті з приводу втручання в повноваження місцевої влади щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та ін.

Микола Ватутін - генерал армії Радянського Союзу. Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна у список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодомору і політичних репресій, але він не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію. Водночас Київрада перейменувала столичний проспект генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.