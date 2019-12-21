МОН проведе аудит закладів профтехосвіти у січні 2020 року

Наступного року понад 740 закладів профосвіти, що сьогодні працюють в Україні, пройдуть аудит.

Про це заявив заступник міністра освіти й науки Петро Коржевський, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Необхідність аудиту в тому, щоб мати об’єктивний зріз серед працюючих закладів. Поставивши усіх в однакові умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш спроможних та ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим управлінцям щодо організації роботи мережі. Як результат, конкурентні заклади зможуть отримувати більше ресурсів для розвитку і підготовки учнів”, – зазначив заступник Міністра Петро Коржевський.

Передбачається, що аудит складатиметься з двох частин – анкетування закладів та регіональних обговорень.

Наразі МОН допрацьовує анкету, яка буде розіслана закладам професійної освіти, а також узгоджує зі стейкхолдерами, як саме має проходити аудит.

Також Коржевський повідомив, що наразі у проєкті анкети напрацьовано технічний блок запитань: загальна інформація про заклад, стан приміщень, наявне обладнання, кількість учнів та педагогів, працевлаштування випускників, зокрема, за фахом. Далі туди увійдуть ще кілька блоків, які характеризуватимуть співпрацю із бізнесом, участь у міжнародних та всеукраїнських проєктах, фінансові надходження та видатки.

Розпочати аудит планується у січні 2020 року.