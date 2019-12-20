НСЖУ засуджує дії НАБУ, що блокують роботу каналу "Думская TV"

Голова НСЖУ Сергій Томіленко назвав "ганьбою" дії співробітників НАБУ, що проводять без пред'явлення документів обшуки в редакції одеського телеканалу "Думская ТV", блокуючи роботу журналістів.

Про це Томіленко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ганьба у прямому ефірі! Через дії НАБУ припинено прямий ефір одеського телеканалу "Думская ТV", - заявив голова правління НСЖУ.

У НСЖУ констатували, що не змогли зв'язатися з директором медіахолдингу "Думская" Юрієм Басюком для отримання подробиць із місця події - "телефон не відповідає".

"Водночас Національна спілка журналістів України засуджує практику проведення обшуків або інших слідчих дій у редакційних приміщеннях ЗМІ, які проходять у брутальний спосіб і загрожують припиненням безперервного мовлення", наголошується у коментарі.

НАБУ так само, як і кожна інша з численних українських правоохоронних служб, має поважати права журналістів та своїми діями не утискувати свободу слова, йдеться в дописі.

Як повідомлялося, об 11 год. 30 хв. телеканал "Думская TV" зник з ефіру. Головний редактор телеканалу Кароліна Тимків не могла потрапити, як і інші співробітники, на своє робоче місце". Головред вважає те, що відбувається, "тиском на ЗМІ". У "Думская TV" стверджують, що детективи НАБУ проводять обшуки без пред'явлення документів.

Пресслужба НАБУ, у свою чергу, оприлюднила інформацію про те, що слідчі дії (у приміщенні телеканалу "Думская" - ред.) санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед». Зазначається, що метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК “Думская”, є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Фото: Думская