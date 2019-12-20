Останній етап атестації “завалили” 154 прокурори

Третій етап атестації успішно пройшли 610 (56%) прокурорів, водночас 154 прокурори не пройшли останній етап — співбесіду, ще п’ятеро не з’явилися.

Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє Укрінформ.

“19 грудня 2019 року закінчився третій завершальний етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України. За результатами написання практичного завдання та проходження співбесіди за рішенням кадрових комісій 610 прокурорів успішно пройшли третій етап атестації, 154 - неуспішно, 5 - не з’явились. До цього етапу було допущено 769 прокурорів ГПУ, які вдало пройшли два попередні етапи атестації”, - йдеться у повідомленні.

За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, співбесіди та перевірка на доброчесність є найважливішими етапами атестації, “оскільки суспільству потрібні чесні та професійні прокурори, які живуть по статках та працюють по закону для захисту прав людей і бізнесу”.

При цьому він пообіцяв і надалі відслідковувати всі сигнали щодо доброчесності відібраних прокурорів і за потреби приймати законні рішення.

Зазначається, що заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Реформа прокуратури розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включає в себе перевірку прокурорів та створення Офісу Генерального прокурора. Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.