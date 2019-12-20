Антоненко подав позов на Зеленського, Авакова і Рябошапку
Про це написав адвокат Антоненка Святослав Жерновніков на своїй сторінці у Facebook, виклавши фото позовної заяви.
"До Печерського суду від Андрія Антоненка (Riffmsater) подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - написав Жерновніков.
У позові про захист честі, гідності і ділової репутації вказано чотири відповідачі - Зеленського, Авакова, Рябошапку і Коваля. Зазначається, що мова йде про виступ зазначених посадових осіб на брифінгу, який відбувся 12 грудня і був присвячений розкриттю і затриманню підозрюваних, що, на думку слідства, вчинили вбивство Шеремета.
"У ході проведення вказаного брифінгу було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленої у ст. 62 Конституції України, п. 10 ст 7 КПК України, та вщент розтрощений принцип недоторканості честі і гідності громадянина і людини, передбачений ст.ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України", - зазначається в позовній заяві.
Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).
Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.