Антоненко подав позов на Зеленського, Авакова і Рябошапку

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля та генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі і гідності.

Про це написав адвокат Антоненка Святослав Жерновніков на своїй сторінці у Facebook, виклавши фото позовної заяви.

"До Печерського суду від Андрія Антоненка (Riffmsater) подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - написав Жерновніков.

У позові про захист честі, гідності і ділової репутації вказано чотири відповідачі - Зеленського, Авакова, Рябошапку і Коваля. Зазначається, що мова йде про виступ зазначених посадових осіб на брифінгу, який відбувся 12 грудня і був присвячений розкриттю і затриманню підозрюваних, що, на думку слідства, вчинили вбивство Шеремета.

"У ході проведення вказаного брифінгу було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленої у ст. 62 Конституції України, п. 10 ст 7 КПК України, та вщент розтрощений принцип недоторканості честі і гідності громадянина і людини, передбачений ст.ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України", - зазначається в позовній заяві.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.