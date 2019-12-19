Суд розгляне 20 грудня апеляцію на арешт Кузьменко

Апеляційний суд міста Києва розгляне 20 грудня апеляційну скаргу на запобіжний захід від підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це у Facebook повідомив адвокат підозрюваної Владислав Добош.

"Завтра 20.12.2019 о 10:45! Апеляційний суд міста Києва (Солом'янська, 2 а). Апеляція по Юлії Кузьменко", - написав він.

У коментарях адвокат повідомив, що до суддівської колегії увійдуть судді Юрій Слива, Тетяна Фрич та Володимир Мельник.

Раніше адвокат підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка Костянтин Татарченко також подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний Печерським райсудом його підзахисному.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.