В українців поменшало впевненості у правильному "векторі" країни

На 6% менше українців, ніж місяць тому, вважають, що Україна рухається в правильному напрямку.

Про це ідеться в результатах опитування "Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року", проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "SOCIS".

"Оцінка вектора розвитку подій в середині країни порівняно з дослідженням попереднього місяця дещо змінилася. Знизилась кількість населення, яка вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку – з 22,1% наприкінці жовтня до 16,1% наприкінці листопада", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на початку осені частина респондентів, які вважали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, складала майже третину опитаних — близько 32%.

Відповідно, також зросла кількість тих, хто вважає, що події розвиваються у неправильному напрямку – з 21,6% наприкінці жовтня до 28% наприкінці листопада.

Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS провів загальнонаціональне дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні на початку грудня 2019 року" з 20 по 30 листопада 2019 року.

Участь в опитуванні взяли 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).