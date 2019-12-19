Суд "забракував" кадровий указ Президента щодо члена Нацради

Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду скасував указ президента про скасування призначення Володимира Горковенка на посаду члена Нацради телебачення і радіомовлення.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі суду.

“Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду визнав протиправним указ президента про скасування призначення Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення і скасував його”, - повідомила працівниця суду.

Відповідне рішення було ухвалене 19 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня тодішній Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого Юрія Артеменка.

24 травня новообраний Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а також про призначення Володимира Горковенка членом Нацради.

Горковенко оскаржив рішення Зеленського.