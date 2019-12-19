Меркель "посунула" Лукашенка з першого місця у рейтингу симпатій українців

Канцлер Німеччини Ангела Меркель уперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.

"Після саміту (нормандської четвірки 9 грудня - ред.) в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60% до 69%) та президента Франції Макрона (з 39% до 52%). В результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців", - йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно з опитуванням, ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно – 72%.

При цьому оцінки Макрона та Меркель більш-менш рівномірні за регіональним та електоральним розподілом. Натомість у ситуації з Лукашенком та Путіним спостерігаються чіткі відмінності: останнім значно більше довіряють на півдні та сході.

Симпатики партій "Європейська солідарність" та "Голос" дещо менше довіряють Лукашенку, більше – прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя". Останні натомість єдині серед симпатиків парламентських політичних сил, які довіряють Путіну.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандської четвірки. У ньому взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.