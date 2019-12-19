Меркель "посунула" Лукашенка з першого місця у рейтингу симпатій українців
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня.
"Після саміту (нормандської четвірки 9 грудня - ред.) в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60% до 69%) та президента Франції Макрона (з 39% до 52%). В результаті Меркель вперше за останні 5 років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців", - йдеться у повідомленні.
Водночас, згідно з опитуванням, ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно ставляться 16%, негативно – 72%.
При цьому оцінки Макрона та Меркель більш-менш рівномірні за регіональним та електоральним розподілом. Натомість у ситуації з Лукашенком та Путіним спостерігаються чіткі відмінності: останнім значно більше довіряють на півдні та сході.
Симпатики партій "Європейська солідарність" та "Голос" дещо менше довіряють Лукашенку, більше – прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя". Останні натомість єдині серед симпатиків парламентських політичних сил, які довіряють Путіну.
Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандської четвірки. У ньому взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.