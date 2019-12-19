Денісова відвідала у тайських тюрмах українців і розповіла про порушення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала громадян України, які утримуються у чотирьох тайських в’язницях.

Про це вона написала у Facebook.

"Відвідала громадян України, які утримуються у чотирьох тайських в’язницях – "Klongprem central Prison", "Central Women Correctional Institution", "Bangkwang central Prison", "Bangkok Remand Prison",- йдеться у повідомленні.

Денісова зазначила, що їй вдалося поговорити зі співгромадянами віч-на-віч, в конфіденційній розмові обговорити всі проблемні питання та з’ясувати їх потреби.

"Хочу зазначити, що у тайських в’язницях є низка порушень, а саме: недотримання норми площі на одну особу, санітарні умови не відповідають установленим нормам, немає доступу до чистої питної води. Деякі ув’язнені українці потребують надання кваліфікованого лікування, яке відсутнє в переліку доступної медичної допомоги в пенітенціарних закладах Таїланду. Також відсутній доступ до спортмайданчиків".- повідомила омбудсмен.

Уповноважений наголосила, що наші співгромадяни обмежені в доступі до отримання новин зі своєї країни: "Єдине, що вони можуть дивитися – тайські серіали, навіть без субтитрів англійською мовою. Ще ж і надто, є обмеження в часі на спілкування з рідними по онлайн зв’язку".

"Головне прохання, з яким до мене зверталися всі ув’язнені громадяни України, – знайти можливість повернути їх додому",- сказала вона.

У свою чергу Денісова пообіцяла, що спільно з омбудсменом Таїланду сприятиме, "щоб наші країни у найкоротші строки підписали Угоду щодо передачі засуджених".

Денісова наголосила, що за результатами візитів до ув’язнених громадян України у невідкладному порядку будуть направлені відповідні звернення до омбудсмена Таїланду задля забезпечення їх прав і свобод у місцях несвободи.