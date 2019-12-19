Новак не виключає, що Рахункова палата спеціально не затвердила аудит НАЗК

В.о. керівника Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції (НАЗК) Наталія Новак не виключає, що Рахункова палата не затвердила результати аудиту НАЗК в інтересах ексчленів агентства.

Про це вона заявила на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вперше за всю історію існування Рахункової палати, коли нам призначили слухання, вони не змогли чомусь зібратись, члени Рахункової палати бігали, сварились, кричали. Коли вже засідання почалось, вони не проголосували за внесення нашого питання до порядку денного", - пояснила вона.

Представниця НАЗК зауважила, що зібрання Рахункової палати розпочалось через пів години після того, як вона з бухгалтером Національного агентства залишили приміщення.

"Таким чином, аудит НАЗК залишився нерозглянутим. І я не виключаю, що це було спеціально, на захист тих членів НАЗК, щодо яких були виявлені порушення в аудиторському звіті", - додала Новак.

Читайте також: Новак направила три подання до Генпрокуратури на працівників НАЗК

Як раніше повідомляв Укрінформ, Рахункова палата не затвердила аудит Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції, який виявив порушення і проведе повторну перевірку.