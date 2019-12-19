Новак направила три подання до Генпрокуратури на працівників НАЗК

Виконувач обов'язки керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак подала до Генеральної прокуратури три подання на працівників НАЗК щодо можливих правопорушень.

Про це вона розповіла під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, як тимчасово виконувач обов'язки голови НАЗК, подала до Генеральної прокуратури три подання щодо можливого здійснення кримінальних правопорушень. Перше подання стосується того, коли працівники НАЗК, можливо і свідомо, але не помітили порушень в деклараціях певних осіб", - зазначила вона.

Друге подання, як повідомила Новак, стосується проведеного тендеру на закупівлю обладнання для агентства.

"Обладнання чомусь закуповувалось перед самим Новим роком, коли ти вже не можеш відмовитись від цього тендеру, оскільки або тендер проходить і НАЗК отримує це обладнання, дуже необхідне для модернізації реєстру, або 26 мільйонів, передбачені по тендеру, повертаються у бюджет", - пояснила в.о. керівника Нацагентства.

Третє подання, зауважила Новак, стосується можливого втручання в реєстри для отримання персональних даних декларацій.

"Два департаменти входили чомусь в реєстри декларацій без такої необхідності. Тобто, перевірок немає, а вони, проте, входять в реєстр декларацій, користуються персональними даними, щось вивчають. Ми взяли всіх цих людей "на олівець", перевірили (причини допуску до реєстру - прим.). А дуже багато працівників невідомо що робили з деклараціями людей", - розповіла вона.

Новак зауважила, що, у зв'язку з цим, зокрема, вона підписала наказ про обмеження доступу до реєстру декларацій - "і тепер кожен, кому необхідно увійти, за особливим наказом, дорученням, отримує таке право".

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня Наталія Новак заявила, що Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції звернеться до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи за фактом несанкціонованого втручання працівників агентства у Реєстр декларацій.