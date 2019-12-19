Соколовська сказала, коли в Україні запрацює Державна соцслужба

Державна соціальна служба має почати свою роботу в Україні у 2020 році.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

“Кабінет міністрів затвердив оновлене Положення про Державну соціальну службу України, чим дав фактичний старт її роботі”, - зазначила Соколовська.

Вона додала, що Державна соціальна служба – “це орган влади, який буде сфокусований на допомозі Міністерству соціальної політики аналізувати на ризико-орієнтованих підходах 293 млрд гривень бюджету - коштів платників податків, що перерозподіляє міністерство на соціальні програми та виплати”.

Соколовська зазначила, що Державна соціальна служба запрацює у 2020 році.

“Очікується, що це дасть змогу перевіряти місцеві органи соціального захисту населення, які призначають людям державні виплати, та виявляти порушення як з боку посадових осіб, так і отримувачів. Тому що зараз місцеві управління соцзахисту фактично “перевіряють” самі себе”, - пояснила міністр.

Соколовська звернула увагу, що у Великій Британії понад 1% отримувачів виплат одержують їх незаконно, при цьому в Україні – через нерозвинену систему контролю – цей відсоток може виявитися значно вищим.

“Для прикладу, вперше в історії України в листопаді цього року завершилася перевірка отримувачів однієї з допомог, яка виявила порушень на понад 30 млн грн. І ця сума – лише за один місяць виплати і лише за однією програмою виплат!” - додала міністр.

Вона зауважила, що за ефективної роботи Державної соціальної служби йтиметься про сотні мільйонів гривень у рік. Всі гроші будуть перерозподілені на тих, хто потребує, наголошує міністр соцполітики.