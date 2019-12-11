Соколовська: Орієнтир прожиткового мінімуму - не менш як 40% від середньої зарплати

Мінсоцполітики орієнтуватиметься на те, що гідний прожитковий мінімум має бути не меншим, ніж 40% від середньої зарплати.

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла у відео, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.

“Зараз у нас є різні законопроєкти й різні підходи до визначення, що таке гідний прожитковий мінімум. І ми будемо орієнтуватися, щоб він становив не менше 30-40% від середньої заробітної плати для різних категорій”, - сказала Соколовська.

У повідомленні зазначається, що Кабінет міністрів на засіданні у середу погодив ініціативу Мінісоцполітики, яка передбачає відв'язування частини виплат від розміру прожиткового мінімуму.

Як зазначається, "це дасть змогу підвищити прожитковий мінімум до фактичного рівня - майже вдвічі, до 3-4 тис. грн”.

У відомстві також повідомляють, що така реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму та надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

За словами міністра впровадження ініціативи залежить від позиції Верховної Ради, яка має проголосувати за законопроєкт міністерства.

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“На 18 грудня уже призначені парламентські слухання з цього питання і ми будемо працювати з депутатським корпусом, аби змінити якість життя українців на краще”, - сказала Соколовська.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія. Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).