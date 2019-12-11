Кабмін запропонує Раді підвищити прожитковий мінімум

Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону України, який дозволить надалі підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками до 4200 грн на місяць.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо. Скасуванням цієї архаїчної радянської норми дозволить нарешті розпочати справжню боротьбу з бідністю в Україні”, - сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

У КМУ переконані в тому, що це рішення дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія. Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).