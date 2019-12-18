“Прожитковий мінімум втратив сенс”: Соколовська розповіла, як підвищити соцвиплати

Відв’язка виплат від прожиткового мінімуму, що передбачається підготовленим Міністерством соціальної політики законопроєктом, дозволить акумулювати кошти на підвищення соціальних виплат найбільш вразливим групам населення.

Про це розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська, повідомляє пресслужба відомства.

“Прожитковий мінімум втратив свій сенс, його підвищення не допомагає соціально вразливим групам населення, виплати яким становлять від двох прожиткових мінімумів, натомість він збагачує окремі групи посадовців, зарплати яких складаються з 30 чи 50 прожиткових мінімумів. В моєї бабусі пенсія 2100 гривень, їй не вистачає цих грошей, як і більшості пенсіонерам. Ми виправимо цю несправедливість, “відв’яжемо” прожитковий мінімум від нецільових виплат, це дозволить акумулювати кошти для його підвищення та вплинути на якість життя соціально незахищених груп”, - сказала Соколовська.

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Вона нагадала, що у середу у Верховній Раді відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Мінсоцполітики законопроєкту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму.

За словами Соколовської, ця ініціатива дозволить акумулювати кошти і поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення.

При цьому в перспективі збільшення розміру соцвиплат майже у два рази, додала міністр.

Як зазначають у відомстві, якщо законопроєкт схвалить парламент, то з 1 січня 2021 року вводиться термін “мінімальний посадовий оклад”, що планово становить 50% мінімальної заробітної плати для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери.

При цьому штрафи/пені за різні порушення розраховуватимуть за новими термінами “розрахункова одиниця” та “штрафна ставка”, які затверджуватимуться Державним бюджетом напередодні нового бюджетного року.