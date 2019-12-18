НАБУ спіймало ще одного ексдепутата на незаконній компенсації за житло

Колишній народний депутат отримав 361 тис. грн компенсації за житло попри наявність квартири в столиці.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“У середу, 18 грудня 2019 року, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання, котрий незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла”, - зазначають у відомстві.

Однак детективи з’ясували, що народний депутат отримав у спадщину квартиру у столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету депутату було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій.

Наразі колишньому обранцю інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомили Укрінформу джерела в правоохоронних органах, підозрюваним є екснардеп від партії БПП Руслан Сольвар.