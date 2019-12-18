Гончарук: Наразі комп’ютеризовані лише 40% лікарень

В Україні на сьогодні комп’ютеризовано лише 40% лікарень, і це катастрофічно малий показник.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у пості на своїй сторінці у Facebook.

"В областей є ще місяць для завершення підготовки медичних закладів до другої ланки реформи. До 31 січня 2020 року голови ОДА мають забезпечити автономізацію та комп’теризацію медзакладів у себе в областях. Наразі комп’ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало", - заявив глава уряду.

Він нагадав, що з лютого Національна служба здоров'я України почне укладати договори з лікарнями, без яких медзаклади не зможуть отримати фінансування. Оскільки власником лікарень є місцева влада, то це — її відповідальність, наголосив Гончарук.

"Всі втомилися від обіцянок. Людям потрібні результати. Особливо в такій надважливій сфері, як охорона здоров’я", - заявив Прем'єр-міністр, додавши, що реалізація медреформи перебуває на його особистому контролі.

Він також підкреслив, що уряд запровадить чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і контролюватиме їх виконання.