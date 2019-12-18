Україна піднялася на 6 позицій в Індексі гендерного розриву

За минулий рік Україна піднялася в Індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report) на шість сходинок і посіла 59-е місце.

Про це йдеться у звіті Індексу гендерного розриву 2020.

Зазначається, що експерти проаналізували 153 держави, врахувавши національні статистичні дані, рівень досягнень і можливостей чоловіків і жінок щодо економічної участі, кар'єрні перспективи, політичні права, здоров'я та тривалість життя та освіту.

Згідно з документом, перше місце продовжує очолювати Ісландія. На другій сходинці знаходиться Норвегія. Трійку замикає Фінляндія, яка ще минулого року перебувала на четвертому місці.

У першій десятці знаходяться і такі країни, як Нікарагуа та Руанда.

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Серед українських сусідів, Молдова обіймає 23-е місце, Білорусь — 29-е, Польща — 40-е, Грузія — 74-е, а Росія розташована на 81-му місці.

Як відомо, Індекс гендерного розриву (Global Gender Gap Report) вперше опублікований у 2006 році. Це комплексний звіт-порівняння країн світу Всесвітнім економічним форумом за рівнем ґендерної рівності/нерівності, котрий вимірюється глобальним індексом ґендерного розриву. Звіт про гендерний розрив «оцінює країни щодо того, наскільки добре вони ділять свої ресурси та можливості серед своїх чоловіків і жінок, незалежно від загального рівня цих ресурсів і можливостей».