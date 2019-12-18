Україна піднялася на 6 позицій в Індексі гендерного розриву
Про це йдеться у звіті Індексу гендерного розриву 2020.
Зазначається, що експерти проаналізували 153 держави, врахувавши національні статистичні дані, рівень досягнень і можливостей чоловіків і жінок щодо економічної участі, кар'єрні перспективи, політичні права, здоров'я та тривалість життя та освіту.
Згідно з документом, перше місце продовжує очолювати Ісландія. На другій сходинці знаходиться Норвегія. Трійку замикає Фінляндія, яка ще минулого року перебувала на четвертому місці.
У першій десятці знаходяться і такі країни, як Нікарагуа та Руанда.
Серед українських сусідів, Молдова обіймає 23-е місце, Білорусь — 29-е, Польща — 40-е, Грузія — 74-е, а Росія розташована на 81-му місці.
Як відомо, Індекс гендерного розриву (Global Gender Gap Report) вперше опублікований у 2006 році. Це комплексний звіт-порівняння країн світу Всесвітнім економічним форумом за рівнем ґендерної рівності/нерівності, котрий вимірюється глобальним індексом ґендерного розриву. Звіт про гендерний розрив «оцінює країни щодо того, наскільки добре вони ділять свої ресурси та можливості серед своїх чоловіків і жінок, незалежно від загального рівня цих ресурсів і можливостей».