ПФУ перерахував понад 227 тисяч пенсій військовим

ПФУ перерахував понад 227 тисяч пенсій військовим

Укрінформ
У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, Пенсійний фонд України з 1 грудня 2019 року перерахував пенсії 227,7 тисячі військовим пенсіонерам.

Про це ідеться на сторінці ПФУ в Facebook.

“Розмір мінімальної пенсії за віком підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Крім того, перераховано 227,7 тисячі пенсій військовим пенсіонерам”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, відповідні перерахунки ПФУ провів із 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік».

Також повідомляється, що загалом пенсії перераховано 9,4 млн пенсіонерам.

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