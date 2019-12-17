В ОП обговорили проведення запланованого на лютий форуму волонтерів

В Офісі Президента України відбулася нарада з представниками волонтерського руху щодо проведення на початку лютого 2020 року Всеукраїнського форуму волонтерів.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"В Офісі Президента України під головуванням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової відбулася нарада з представниками волонтерського руху щодо проведення на початку лютого 2020 року Всеукраїнського форуму волонтерів.

З’їзд має передувати створенню Національного альянсу волонтерів (НАВ) як дорадчо-консультативного органу (ради) при Президентові України", - йдеться у повідомленні.

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За словами Пушкарьової, на форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів, його формат та обговорене положення про НАВ.

Окремо учасники зустрічі обговорили оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Пушкарьова наголосила, що уважно стежить за цією справою, але ОП не має права впливати на слідство та суд, тому вона також не даватиме публічних оцінок щодо цієї справи.

«Волонтерство – це основа будь-якого громадянського суспільства. Дії волонтерів поза межами волонтерської діяльності, якщо вони чинилися всупереч закону, не повинні кидати тінь на те, що роблять тисячі інших волонтерів, без яких уже не було б незалежної України. І це ті люди, які справді дуже багато робили й роблять для країни, суспільства та майбутнього. Суспільство сприйме лише слідство в межах закону та справедливе рішення суду. Впевнена, що слідчі та судді це чудово усвідомлюють», – підкреслила Пушкарьова.