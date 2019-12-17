Посольство перевіряє інформацію про арешт рахунків українських ІТ-компаній у Латвії

Посольство України в Латвії наразі перевіряє інформацію у ЗМІ про нібито заарештовані в латвійському PNB Banka рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів.

Про це повідомили Укрінформу в Посольстві України в Латвії.

«Ми в процесі встановлення істини. Конкретно посольство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ. При цьому з Латвії або з України до нас з цього питання поки що не зверталися», - сказали в дипломатичному представництві.

Раніше ЗМІ повідомили, що нібито в латвійському PNB Banka, який 12 вересня був визнаний неплатоспроможним, були арештовані рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів.

При цьому компанії не можуть отримати навіть 100 тис. євро гарантованої виплати через арешт. Встановити причину українським айтішникам-клієнтам банку не вдається, відомо лише, що рахунки заморожені на вимогу (згідно з постановою) Служби фінансової розвідки Латвії (колишньої Служби з запобігання легалізації коштів, нажитих злочинним шляхом).