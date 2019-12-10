Україна не втручалася в американські вибори 2016 року - директор ФБР

У ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв’ю ABC News.

"У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року", - вважає директор ФБР.

На його думку, загрозою для майбутніх у 2020 році президентських виборів у США є Росія.

«Стосовно самих виборів (2020 року - ред.), ми вважаємо, що Росія представляє найбільшу загрозу", - заявив він.

Водночас Рей зазначив, що, окрім РФ, у вибори можуть втручатися Китай, Іран та інші зацікавлені в цьому країни.

«Але ми, звичайно, знаємо, що інші держави, такі як Китай, Іран та інші зацікавлені впливати на нашу демократію в інші способи за допомогою різних форм взаємодії, різних типів злочинного іноземного впливу», - заявив Рей.

Директор ФБР також наголосив на необхідності інформаційної гігієни та медіаграмотності для американського суспільства.

"Я думаю, що американським людям важливо бути продуманими споживачами інформації, думати про її джерела та про підтримку й прогнозування того, що вони чують", - сказав Рей.

Раніше сенатори-республіканці припустили, що Україна могла втрутитися в президентські вибори США у 2016 році.

Фото: causeofaction.org