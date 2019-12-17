Мобільний застосунок "Дія" погодились тестувати майже 60 тисяч українців

Понад 58 тисяч українців зареєструвались на тестування мобільного застосунку “Дія”.

Про це повідомляється на сайті “ПриватБанку”.

“16 грудня стартував період бета-тестування мобільного застосунку "Дія". 11 грудня було оголошено про набір тестувальників – кожен охочий клієнт ПриватБанку мав змогу подати заявку, аби першим отримати доступ зі смартфонів до цифрового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. На сьогодні кількість зареєстрованих становить понад 58 тисяч”, - йдеться у повідомленні.

Верифікація цифрових документів – водійського посвідчення та техпаспорта - працівниками поліції відбуватиметься за допомогою QR-коду. Для цього вони використовуватимуть смартфони або спеціальні гаджети.

Зазначається, що тестуватимуть додаток упродовж місяця.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Кабінет міністрів ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень і техпаспортів.