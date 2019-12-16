Застосунок "Дія" не володітиме даними громадян - Федоров

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що мобільний застосунок "Дія" не буде володіти даними громадян.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні запустили бета-тестування додатку "Дія". Українцям ні за що переживати. Тому що ми не володіємо даними, сьогодні даними українців володіють понад 350 реєстрів і не потрібно створювати систему, яка буде володіти цими даними. Ми просто є хмарним сервером, який є транзитним і ми просто показуємо те, що є в реєстрах українцям", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації вже тестує кілька послуг онлайн: платформу “Мережа”, “гарячу лінію” для підприємців та "Електронний кабінет забудовника".