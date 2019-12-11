В Україні починають тестувати додаток з водійськими е-правами

В Україні запускають тестування додатку «Дія», що є першим кроком для впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів в Україні.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу у пресцентрі Кабміну 11 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми запускаємо першу чергу бета-тестування додатку «Дія», який є «державою у смартфоні», це наш перший крок. Перші послуги, які будуть у цьому додатку - можливість використовувати електронні водійські посвідчення та електронний техпаспорт. Також буде можливість через месенджери спілкуватися з державою, ставити питання... Ми вважаємо, що саме ця перша послуга допоможе нам отримати мільйони користувачів серед українців, і вони відчують масштабно перші етапи трансформації», - сказав Федоров.

Він зауважив, що розробили додаток протягом декількох місяців без залучення коштів з Державного бюджету у партнерстві з українською ІТ-компанією EPAM.

За його словами, водіям вже можна заходити і залишати заявку на сайті Мінцифри, у тестуванні зможуть взяти участь 20 тисяч водіїв.

«Є декілька способів ідентифікувати себе у додатку - через BankID, онлайн-банкінги, за три секунди відбувається ідентифікація. Дані будуть захищеними», - сказав Федоров.

За його словами, перевіряти справжність водійських посвідчень поліцейські зможуть за допомогою QR-кодів у додатку через планшет та смартфон.

Перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що поліцейські готові до реалізації проєкту у тестовому режимі і перевірятимуть документи за допомогою планшету, а в майбутньому за необхідності і з власних смартфонів.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Кабінет міністрів ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів, що стануть першими послугами «держави в смартфоні».

Фото: ain.ua