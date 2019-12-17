У Мінцифри розповіли про сервіси, які запровадять на рівні всієї держави

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що розробляють кілька сервісів, які будуть працювати на рівні всієї держави.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"При вводі даних працівники державних структур роблять багато помилок. Ми сьогодні розробляємо певний набір сервісів, які будемо запроваджувати на рівні всієї держави: це про спілкування між посадовцями, це про сповіщення, смс, в месенджерах і це моделювання сайтів", - сказав він, уточнивши, що ці сервіси мають запрацювати вже до кінця весни.

Одним з таких сервісів є "Кабінет громадянина", який дозволить збирати дані в одному місці.

"В додатку, який ми запустили, і в порталі, який ми також розробили й скоро буде запуск, ми вже створили "Кабінет громадянина", де будуть підтягуватись всі дані із базових реєстрів громадян", - сказав він.

Федоров уточнив, що завдяки цьому сервісу українці зможуть бачити, чим вони володіють: квартири, автомобілі, земля.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації хоче оновити реєстри та перевести їх в електронний формат.