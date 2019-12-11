Федоров анонсував першу е-послугу без участі чиновника

В Україні з’явиться перша електронна державна послуга без участі чиновника - "Кабінет забудовника", завдяки якій громадяни зможуть повідомити про початок будівництва в е-форматі.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

"За декілька днів ми будемо разом з Міністерством розвитку громад вже презентувати дуже класний проєкт "Кабінет забудовника".... Це можливість громадянам сповістити про початок будівництва в електронному форматі. Це перша послуга у державі без чиновника взагалі", — зазначив Федоров.

Він додав, що у Мінцифри також працюють над впровадженням електронного студентського квитка та електронної послуги зі зміни місця реєстрації, щоб людина могла просто ввести адресу та чиновнику прийшло б повідомлення і він одним натисканням зміг би це підтвердити.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Федоров повідомив, що в Україні запускають першу чергу бета-тестування додатку "Дія", що є першим кроком для впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів в Україні.