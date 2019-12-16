У "ЄС" кажуть, що Порошенко вже вніс 19 мільйонів застави за генерала Марченка

Родина експрезидента Петра Порошенка внесла 19 мільйонів гривень застави за начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка.

Як повідомила пресслужба партії «Європейська солідарність», ще близько мільйона зібрали небайдужі активісти.

Марафон зі збору коштів розпочали три дні тому, оскільки до того генерал Марченко відмовився виходити під заставу, доки його підлеглі перебували у СІЗО.

"Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майору Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу оголошено підозри у постачанні у військо неякісних бронежилетів.

За даними ДБР, посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн. Згодом Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 млн грн.