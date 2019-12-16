Цьогоріч до відповідальності притягнули близько трьох тисяч прикордонників

У 2019 році завдяки роботі підрозділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто 2 830 осіб, затримано 89 осіб.

Про це повідомили в ДПСУ на запит Укрінформу.

"За 11 місяців 2019 року підрозділами внутрішньої та власної безпеки ДПСУ проведено 2200 перевірок порядку несення служби. За їх результатами у ході ініційованих службових розслідувань і перевірок до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто 2 830 осіб. Крім того, у 330 випадках внесено відомості до ЄРДР, з яких 250 - корупційної спрямованості, зокрема, переважно за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі чи одержання неправомірної вигоди службовою особою та інше", - йдеться у відповіді на запит.

Читайте також: Голова ДПСУ перевірив облаштування кордону на ділянці з Росією

У відомстві повідомили, що було затримано 89 осіб, як цивільних так і військовослужбовців, у порядку ст. 208 КПК України.

Зокрема, з початку року, у взаємодії з іншими правоохоронними органами затримано 29 військовослужбовців за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні, з них 15 – причетних до сприяння незаконному переміщенню товарів через кордон.

Також затримано 24 членів злочинних груп у момент передачі коштів військовослужбовцям за сприяння у протиправній діяльності.