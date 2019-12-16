Марина Порошенко - про звільнення з УКФ: Претензія до мене одна – моє прізвище

Марина Порошенко - про звільнення з УКФ: Претензія до мене одна – моє прізвище

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Укрінформ
Марина Порошенко написала заяву на звільнення з посади голови наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це вона повідомила у відеозверненні, інформує пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на наглядову раду Українського культурного фонду надійшла "пропозиція" достроково припинити мої повноваження як голови наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом Президента, і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", – йдеться у зверненні.

Марина Порошенко повідомила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою та повернутою обличчям до людей, а діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра Володимира Бородянського, і від інших представників влади.

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"Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури", – зазначила вона.

"Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!" – наголосила Марина Порошенко.

Вона подякувала команді за плідну роботу і підтвердила, що й надалі буде займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проєктами.

Як повідомляв Укрінформ, фінансування Українського культурного фонду на 2020 рік буде збільшено удвічі - на проєкти, не пов'язані з кіно, йдеться про 500 млн грн (раніше було 250 млн грн).

За даними пресслужби Міністерства культури, молоді та спорту, бюджет УКФ на 2020 рік становить 700 млн грн.

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