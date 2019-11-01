Аудіовізуальне й інклюзивне мистецтво: Культурний фонд дав старт 10 конкурсам

Український культурний фонд оголосив про старт конкурсних програм на підтримку мистецьких проєктів у 2020 році, а також ключові зміни та нові програми.

Про це розповіла виконавча директорка УКФ Юлія Федів на пресконференції в Укрінформі.

“На 2020 рік, крім 7 програм, будемо підтримувати ще 3 програми. Тобто сьогодні стартують 10 програм Українського культурного фонду. Бюджет, попередньо запланований і погоджений Міністерством культури, молоді та спорту, становить 550 млн грн. З них 462 млн підуть на підтримку проєктів. Але сума може змінитися після затвердження державного бюджету України на 2020 рік”, - зазначила Федів.

Вона уточнила, що на 2020 рік залишаються програми “Знакові події”, “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти”, “Аналітика культури” (дотепер - “Український культурний монітор”), “Інноваційний культурний продукт”, “Мережі й аудиторії”, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Інклюзивне мистецтво”. Додаються три нові програми - “Культура. Туризм. Регіони”, “Культура заради змін”, “Культурні столиці”.

“Найбільші програми - це “Інноваційний культурний продукт” та “Знакові події”, і на них буде найбільше фінансування. Так само, як і на програми освіти у сфері мистецтв, мобільності для митців, аудіовізуального мистецтва”, - сказала виконавча директорка УКФ.

Водночас вона зазначила, що програму “Інноваційний культурний продукт” буде розділено на 8 лотів - будуть окремі лоти, що підтримуватимуть виставкові та кураторські проєкти, музичні проєкти, урбаністику та креативні хаби, локальні фестивалі. Відповідно “Знакові події” будуть орієнтуватися лише на національні кроссекторальні події, які охоплюють аудиторію більше 5 тисяч осіб, а інші заходи будуть вважатися локальними фестивалями і подаватися в рамках “Інноваційного культурного продукту”.

“Змінюється і програма аудіовізуального мистецтва, і ми будемо робити акценти на теле-, радіо- та медіапродуктах. А кіновиробництво та підтримка телесеріалів переходять до Держкіно. Також ми розділяємо сфери впливу з Українським інститутом книги, і УКФ у сфері літератури буде підтримувати лише фахову літературу та електронні книги. Ми додаємо 2 лоти в програму “Знакові події”, а саме будемо підтримувати пам’ятні для української культури дати та ювілейні дати визначних особистостей української культури”, - розказала Федів.

Виконавча директорка УКФ додала, що зміни стосуються і методики експертного оцінювання проєктних заявок. Відтепер кожну заявку будуть оцінювати паралельно 5 експертів з того чи іншого сектора культури чи мистецтва. По-друге, на 2010 рік кожен заявник може подати по 1 заявці на кожну з програм УКФ, тобто — до 10 заявок. Єдина умова — що кожна заявка має бути окремим проєктом, зі своєю командою, своїми цілями і очікуваними результатами.

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“Подача заявок - тільки в електронному вигляді - на програми фонду триватиме до 15 січня. З 16 січня до 7 лютого буде проходити технічний відбір. До 10 березня - експертний відбір проєктів. І починаючи з квітня розпочнеться підписання угод. Тому треба планувати проєкти не раніше 1 травня і до кінця жовтня 2020 року. Тобто це 6-місячні проєкти в рамках бюджетного року”, - сказала Федів.

Вона додала, що сьогодні також оголошується конкурс з набору експертів до 10-ти експертних рад фонду. Конкурс триватиме до 6 грудня. Крім того, змінюються умови подачі заявок — можна самим висунути свою кандидатуру, також можуть висувати профільні спільноти та інституції.

Федів також повідомила, що з наступного тижня стартують інформаційні дні УКФ і його команда поїде в тур Україною - відвідає всі обласні центри та деякі малі міста. Всього близько 30-ти міст.