У Казахстані відбувся IV Міжнародний фестиваль українського народного мистецтва

IV Міжнародний фестиваль українського народного мистецтва та виставка української творчості - “Ми разом, ми одна сім’я” відбувся днями у місті Нур-Султан.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

«Яскрава програма фестивалю подарувала учасникам безліч позитивних емоцій та яскравих вражень», - йдеться у повідомленні.

Палацу школярів, де проходив захід, був заповнений вщент, а гості фестивалю отримали змогу насолодитися виступами вокально-хореографічних, танцювальних, народних колективів за участю лауреатів міжнародних фестивалів, а також оглянути виставку декоративно-прикладного мистецтва.

У заході взяли участь колективи із Акмолінської, Мангистауської, Атирауської, Жамбильської, Костанайської та Східно-казахстанської областей Казахстану та з України. Упродовж майже 4-годинного концерту було виконано кілька десятків номерів.

Почесними гостями заходу були Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба з дружиною; голова об’єднання “Рада українців Казахстану” Юрій Тимощенко; заступник голови Асамблеї народу Казахстану (АНК), завідувач Секретаріату Асамблеї народу Казахстану Адміністрації Президента РК Жансеїт Туймебаєв.

У своїх промовах вони відзначили високу активність української діаспори Казахстану та підкреслили давню спільну історію та дружбу наших народів.

Авторитетне журі у складі 7 осіб визначило переможців фестивалю, яким вручили дипломи, грамоти і подяки від Посольства України в РК і АНК. Об’єднання «Рада Українців Казахстану» підготувало для учасників фестивалю цінні подарунки.

Організаторами заходу виступили об’єднання “Рада українців Казахстану”, спілка українців «Оберіг» м. Нур-Султан за підтримки українського Посольства в РК і Асамблеї народу Казахстану.

Детальніше про виставку і фестиваль розповів у місцевий журналіст і блогер Дамір Байманов. За його словами, виставка декоративно-ужиткового мистецтва вийшла яскравою: «народні майстри представили соковиту кераміку, барвисті килими з рослинними візерунками, ткані і вишивані рушники, живий та кольоровий петриківський розпис».

У програмі фестивалю були виступи вокально-хореографічних, танцювальних, народних колективів. На фестиваль також завітали представники української діаспори в Росії (з Уральського регіону, Омська тощо).

Голова українського культурного центру «Полісся» (Північно-Казахстанська область) Марія Іваненко розповіла, що фестиваль зібрав представників українських культурних центрів з різних областей Казахстану. Вона додала, що українські об’єднання Казахстану достатьно потужні, а місцеві українці цінують міжетнічну солідарність і згоду та несуть культуру українського народу, розповів блогер.

За словами Марії Іваненко, українська діаспора тут дуже активна: її представники беруть участь в міжнародних заходах, підтримуть зв’язок з історичною батьківщиною, і має підтримку в цьому, зокрема, від Посольства України в Казахстані. «Ми співпрацюємо з Посольством. Ми маємо бюджетну програму України, завдяки якій частково фінансуються різні проєкти діаспори. В організації цієї краси (фестивалю та виставки – ред.) нам допомогла Україна через МЗС і Посольство», - розповіла Марія Іваненко.

Як зазначив ЖансеїтТуймебаєв, сьогодні українці є четвертим за чисельністю етносом в Казахстані. Він додав, що «представники українського етносу широко представлені в АНК та суспільно-політичному житті», а у всіх регіонах Казахстану діють українськф етнокультурні об’єднання».

Як зазначається, Посол України в РК Іван Кулеба повідомив, що наразі в Казахстані проживає більше 430 тис. українців. В регіонах працюють 19 українських громадських об’єднань, а у столичній школі-ліцеї №47 викладають українську мову.

Кулеба додав, що 17 листопада подібний фестиваль українського народного мистецтва планують провести у Караганді за участі українських об’єднань Казахстану.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook, Дамір Байманов