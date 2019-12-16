Бородянський: Український культурний фонд має залишатися поза політичними суперечками

Бородянський: Український культурний фонд має залишатися поза політичними суперечками

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський звернувся до Наглядової ради Українського культурного фонду з проханням розглянути питання про припинення повноважень Марини Порошенко на посаді голови наглядової ради.

Про це глава МКМС повідомив у телеграм-каналі.

"Минулого тижня я звернувся до Наглядової ради Українського культурного фонду з проханням розглянути питання про припинення повноважень Марини Порошенко на посаді голови наглядової ради. Переконаний, що для державної інституції, якою є УКФ, важливо залишатися поза політичними суперечками та виключити заполітизованість позиції голови наглядової ради", - написав Бородянський. 

Він також повідомив, що у понеділок, 16 грудня, Марина Порошенко подала заяву на звільнення з посади голови наглядової ради УКФ. "Нового/у голову УКФ буде обрано на засіданні Наглядової ради у січні 2020 року", - додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, фінансування Українського культурного фонду на 2020 рік буде збільшено удвічі - на проєкти, не пов'язані з кіно, йдеться про 500 млн грн (раніше було 250 млн грн).

За даними пресслужби Міністерства культури, молоді та спорту, бюджет УКФ на 2020 рік становить 700 млн грн.

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