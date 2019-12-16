Уряд оголосив конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я

Кабінет міністрів із 16 грудня оголосив конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я.

Текст відповідного розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.

«Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 16 грудня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком», - йдеться у документі.

Крім того, на сайті КМУ є ще декілька оприлюднених документів, якими оголошено конкурси на посади голів Державного агентства спорту, Державної служби з питань праці, а також Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.