Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу

Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року, зайнявши 39 місце з 80 існуючих.

Відповідний рейтинг опублікував американський журнал U.S.News & World Report.

Лідером ТОП-80 стали США, на другому місці – РФ, на третьому – Китай. До першої десятки потрапили також Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україні вдалося обійти такі країни, як Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, Азербайджан, Індонезія, Філіппіни, Аргентина, Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія, Ірландія, Литва, Словенія, Латвія та інші держави.

На останньому - 80-у місці - Естонія.

Як зазначається на сайті видання, список укладався аналітиками BAV Group і Wharton School Університету Пенсильванії.

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Вони враховували такі фактори, як економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі та членство і участь країни у міжнародних альянсах.

Рейтинг також грунтується на опитуванні, в якому понад 20 тисяч людей оцінювали країни за вищезазначеними факторами.

Як відомо, U.S. News & World Report — американський новинний журнал, що видається у Вашингтоні з 1933 року.