Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА жіночих збірних

Україна втратила 2 позиції в оновленому рейтингу національних жіночих збірних, який оприлюднила Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).

Наразі жіноча збірна України з футболу посідає 27 місце. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

До топ-5 рейтингу ФІФА увійшли: США, Німеччина, Нідерланди, Франція і Швеція.

Суперниці українських футболісток у відбірковому турнірі Євро-2021 наразі посідають наступні місця: Німеччина — 2-е, Ірландія — 32-е, Греція — 62-е, Чорногорія — 94-е.

Нагадаємо, що з моменту попереднього оновлення рейтингу підопічні Наталії Зінченко провели 3 матчі на рівні національних збірних. У рамках відбіркового турніру ЧЄ-2021 збірна України поступилася командам Німеччини (0:8) та Ірландії (2:3) і перемогла в товариському матчі збірну Туреччини (4:0).

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У підсумку Україна опустилася на дві сходинки і посіла 27 місце у світовому рейтингу національних жіночих збірних з футболу.

Фото: womensfootball.com.ua