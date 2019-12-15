Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде в Україну

Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом відвідає Україну.

Про це сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час літургії з нагоди річниці створення помісної церкви, повідомляє "5 канал".

"Під час служби митрополит Епіфаній повідомив, що найближчим часом Україну відвідає Вселенський патріарх Варфоломій", - зазначається у повідомленні.

Також митрополит Епіфаній додав, що ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви у 2020 році.