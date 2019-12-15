Українські заробітчани у Фінляндії займають місця естонців

У Фінляндії українські заробітчани випередили за чисельністю естонців, які традиційно становили більшість трудових мігрантів у цій країні.

Про це інформує Yle.

«Більшість іноземної робочої сили тепер прибуває до Фінляндії з України. За даними Імміграційної служби, за останні два роки працівники з України обійшли навіть естонців, які довгий час посідали першу сходинку в статистиці іноземної робочої сили», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, торік фінські роботодавці найняли понад 1800 осіб з України, а з Естонії - близько 1200. Така зміна пояснюється тим, що середня зарплата в Естонії зросла, тому почалася зворотна міграція.

При цьому вказується, що точну кількість працівників з України у Фінляндії важко встановити.

«Окрім даних Імміграційної служби, яка веде облік іноземних працівників, котрі наймаються безпосередньо фінськими підприємствами, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які відряджають їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін», - пояснюється в публікації.