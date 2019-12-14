Прикордонники “завернули” російську журналістку, яка незаконно відвідувала Крим

У суботу вранці в аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадянку РФ – порушницю українського законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Жінка прибула до України рейсом зі Стамбула. Як з’ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів та висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в‘їзду/виїзду до ТОТ АР Крим, що потім підтвердила і мандрівниця", - йдеться на сайті.

За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» журналістці відмовили у перетині кордону і заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці прикордонники не пропустили в Україну ще одного російського журналіста.

Загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За ст.204-2 КУпАП стосовно порушників складено більше 4 200 адмінпротоколів.

Як повідомляли ЗМІ, 12 грудня російський телеканал "Звезда" оприлюднив інформацію про те, що його знімальна група - кореспондентка Діана Сіразі та оператор Олександр Столєров - безперешкодно прибула до Києва з робочою метою.

Раніше, під час брифінгу в Парижі за результатами нормандського саміту, Президент Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на лінію розмежування на Донбасі побачити на власні очі, що там відбувається.