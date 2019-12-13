Російського пропагандиста “НТВ” не пропустили в Україну
Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
“Я можу це підтвердити. Дійсно, він був непропущений під час перетину державного кордону України. Зокрема, під час спілкування з українськими прикордонниками було встановлено, що він кілька років тому незаконно відвідував тимчасово окуповані території. Зважаючи на всі ці фактори, йому було відмовлено у в’їзді в Україну”, - зазначив Демченко.
Речник ДПСУ зауважив, що йому відомо про одну відмову у в’їзді Сергію Савіну. Сам пропагандист раніше у відео, оприлюдненому в мережі, повідомляв, що до України не пропустили всю знімальну групу “НТВ”. “Мені відомо тільки про одну відмову йому”, - сказав Демченко.
Як повідомлялося, журналіст російського телеканалу “НТВ” 13 грудня повідомив, що його разом зі знімальною групою не пропустили на територію України українські прикордонники.