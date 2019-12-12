Журналісти російської "Звезды" до України потрапили законно — ДПСУ

Прикордонники не мали інформації щодо заборони на вʼїзд в Україну громадян РФ Діани Сіразі та Олександра Столєрова, тому і пропустили.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Вони перетинами кордон як звичайні громадяни РФ. На момент перетину кордону не було встановлено, що вони незаконно відвідували тимчасово окуповані території України. Відповідно інспектор і прийняв рішення про їх пропуск", - сказав Демченко.

Водночас він зауважив, що через те, що ці особи, як з'ясувалося, здійснювали знімання в аеропорту без дозволу, на них може бути накладено адміністративну відповідальність.

Подальша їхня діяльність Україні не підпадає під компетенцію ДПСУ, за ними у разі їх роботи як журналістів мають спостерігати правоохоронні органи.

Як повідомляли ЗМІ, 12 грудня російський телеканал "Звезда" оприлюднив інформацію про те, що його знімальна група - кореспондентка Діана Сіразі та оператор Олександр Столєров - безперешкодно прибула до Києва з робочою метою.

Раніше, під час брифінгу в Парижі за результатами нормандського саміту, Президент Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на лінію розмежування на Донбасі побачити на власні очі, що там відбувається.