"Миротворець" внесе знімальну групу "Звезды" до своєї бази

Укрінформ
Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець" внесе до своєї бази членів знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", які приїхали в Україну.

Про це "Миротворець" повідомив у Twitter.

"Прибулих до Києва звєздунів внесуть до "Чистилища". Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їх приїзд - частина інформаційної спецоперації. Хоча це й так було зрозуміло. Просто внести їх в "Чистилище" без підтверджуючих фактів ми не могли", - відзначили в центрі.

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Як повідомили самі члени знімальної групи в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Звезда", вони вирішили приїхати в Україну у відповідь на озвучене Президентом Володимиром Зеленським на пресконференції за підсумками нормандської зустрічі запрошення до російських журналістів. У репортажі про поїздку кореспондент "Звезды" Діана Сіразі розповіла, що разом з нею приїхав оператор у повному спорядженні - з технікою і мікрофоном з логотипом каналу. Вони прилетіли до Києва через Мінськ, про мету візиту їх ніхто не питав, прикордонниця зняла відбитки пальців і сказала "Ласкаво просимо в Україну". Сіразі закінчила репортаж словами "Ми в центрі Києва!".

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